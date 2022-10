Martinez Quarta: “Non abbiamo fatto bene nel primo tempo, poi abbiamo cambiato atteggiamento. Non può bastare il pareggio”

Il calciatore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato in zona mista al termine di Lecce-Fiorentina 1-1: “Adesso dobbiamo riposare per affrontare bene una partita importante come quella che ci aspetta sabato. Se partiamo come siamo partiti nel secondo tempo, sicuramente faremo bene“.

Sulla partita: “Nel primo tempo non abbiamo fatto bene, ma nei secondi 45 minuti siamo usciti con un altro atteggiamento. Potevamo evitare il gol preso, loro hanno capito che i lanci sono la nostra debolezza”.

Sul suo tiro: “Io ho provato a calciare, così come veniva, ma Falcone è stato molto bravo nella parata. Salvataggio? Quella, forse, è una virtù che ho: temporeggiare. Ho visto che l’avversario si era leggermente allungato la palla, così sono intervenuto in scivolata e ho fatto bene”.

Sul morale e sul prossimo impegno: “Sappiamo che non ci basta il pareggio. L’Inter sarà una partita difficile, ma possiamo fare bene. Dobbiamo essere più cattivi, più attenti dietro ed evitare di prendere un gol tutte le partite“.