Martinez Quarta nuovo titolare al posto di Pezzella? Intanto la staffetta si manifesterà in Nazionale

Una bella soddisfazione personale per Martinez Quarta. Il difensore della Fiorentina partirà titolare nella sfida di domani tra la sua Argentina e il Cile, valida per le qualificazioni ai prossimi Mondiali. Ad annunciarlo è stato il ct Lionel Scaloni, che in conferenza stampa ha anticipato l’intera formazione titolare.

Panchina invece per German Pezzella, in una sorta di staffetta che potrebbe manifestarsi anche a Firenze. Il capitano viola infatti potrebbe partire, e comunque anche se rimanesse l’impressione è che Martinez Quarta ne possa prendere il posto per diventare il titolare della difesa della Fiorentina per i prossimi anni.