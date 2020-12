Martinez Quarta piace ad un club turco, ma impossibile portarlo via dalla Fiorentina

Secondo quanto riportato dal portale turco haber365, il club del Fenerbahce avrebbe messo gli occhi sul titolare della Nazionale argentina Martinez Quarta, il difensore della Fiorentina fino ad ora non ha praticamente mai giocato dall’inizio, salvo la sconfitta viola di Roma, ma questo a quanto pare non ha rappresentato un ostacolo per il club turco che lo vorrebbe per il mercato di gennaio. Difficilissimo, praticamente impossibile, che la Fiorentina si privi di lui dopo averlo acquistato negli ultimi giorni del mercato estivo, per un affare da circa 12 milioni di euro.

