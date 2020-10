Martinez Quarta scelto ancora da Scaloni: l’ultimo impegno prima di conoscere Firenze

In campo tra un paio d’ore, l’Argentina si gioca in Bolivia un altro match per le qualificazioni ai Mondiali del 2022 e il neo difensore viola Lucas Martinez Quarta partirà ancora da titolare, dopo il match già giocato contro l’Ecuador. Seconda di fila dal primo minuto per il classe ’96, che dopo la partita di stasera si metterà finalmente in viaggio per l’Italia, per fare conoscenza con Firenze e la Fiorentina.

Los once de @Argentina para enfrentar a Bolivia en la altura de La Paz: Armani; Montiel, Martínez Quarta, Otamendi, Tagliafico; Ocampos, Exequiel Palacios, Paredes, De Paul; Messi y Lautaro Martínez. — Gustavo Yarroch (@GustavoYarroch) October 13, 2020