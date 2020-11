Martinez Quarta si rifà subito, ma il ritorno alla Fiorentina sarà in extremis

Prova attenta e solida: Lucas Martinez Quarta si rifà subito con la maglia dell’Argentina addosso. Il difensore della Fiorentina che aveva causato il rigore del pareggio nella precedente apparizione con la Nazionale, viene confermato come titolare nel match contro il Perù che si è giocato in piena notte per l’Italia. Un incontro valido per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La selezione albiceleste vince in trasferta l’incontro per 2-0 e l’ex River Plate resta in campo per tutta la gara, non commettendo errori particolari e lasciando pochi spazi agli avversari (tra cui Gianluca Lapadula che ritroverà anche domenica prossima nelle fila del Benevento). Le reti, siglate entrambe nel primo tempo, sono state realizzate per la cronaca da Gonzalez al 17′ e da Lautaro Martinez al 28′.

A proposito di Benevento, ora Martinez Quarta è atteso da un lungo viaggio intercontinentale e ritornerà a Firenze piuttosto a ridosso dell’appuntamento che i viola giocheranno contro i sanniti in campionato. Al massimo potrà fare un paio di allenamenti agli ordini del neo tecnico viola, Cesare Prandelli.