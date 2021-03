Martinez Quarta: “Sogno di restare a lungo alla Fiorentina. La partita con la Juventus è come River-Boca”

Il difensore della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta, intervistato da Espn ha parlato di questa sua esperienza italiana: “Firenze è una città bellissima, anche se per il Covid non ce l’ho fatta a visitarla molto. All’inizio ho avuto qualche difficoltà perché non giocavo. Adesso invece sono impiegato con molta continuità”.

Poi ha aggiunto: “Manca molto alla sfida contro la Juventus e non ci possiamo pensare adesso, perché siamo a 7 punti dalla zona retrocessione. Qui a Firenze è la partita più importante, come River-Boca“.

Sui compagni di squadra: “Pezzella da quando sono arrivato mi è stato vicino molto, così come ho un buon rapporto con gli uruguagi Caceres e Maxi Olivera“.

Frase importante rilasciata sul suo futuro: “Ora cerco di non pensarci, il mio sogno è continuare a crescere e restare a lungo alla Fiorentina“.