Martinez Quarta: Soldi ben spesi. Il primo bonus già raggiunto e sta per scattare il secondo

In difesa la Fiorentina si appresta a perdere Milenkovic, che a fine stagione dovrebbe andarsene in Inghilterra. Probabilmente anche Pezzella dovrà cambiar maglia al termine di questo campionato. Quindi l’unica certezza per quanto riguarda i viola, sia per il presente che per il futuro, si chiama Lucas Martinez Quarta.

L’investimento fatto dalla Fiorentina nel mercato di settembre-ottobre sta sortendo i propri effetti in questo momento. Le prestazioni del giocatore argentino sono più che soddisfacenti e i soldi tirati fuori per lui, possono essere considerati come spesi bene.

Sei milioni di parte fissa, più altrettanti di bonus. Questa la cifra pattuita con il River Plate. A proposito di bonus, il primo è già scattato alla decima presenza di questo giocatore, il secondo scatterà alla ventesima che, continuando di questo passo, sarà anche molto presto.