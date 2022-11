Martinez Quarta: “Sono migliorato dall’anno scorso, ho capito che servono continuità e concentrazione. Mi sento cresciuto”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha parlato al fianco di Vincenzo Italiano nella conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’RFS. Ecco cosa ha detto: “L’anno scorso ho giocato alternando anni e bassi, poi dopo il Covid non sono tornato bene. Inoltre, Milenkovic e Igor hanno fatto meglio, quindi il mister ha deciso di dare loro continuità. Quest’anno, ho capito di dover lavorare con costanza. Adesso ho recuperato fiducia e cerco di dare il massimo in ogni partita“.

E aggiunge: “Mi sento più cresciuto. In queste ultime partite, il mister richiede sempre tanta concentrazione: ho capito che quel fattore è fondamentale, soprattutto per un difensore nei duelli. Chiaramente, si può sempre migliorare e cerco di lavorare ogni giorno, facendo di tutto per crescere”.