Martinez Quarta: “Spero di fermarmi per tanto tempo a Firenze, mi auguro di fare la mia parte nella storia viola. Auspico che a Commisso…”

A Tuttosport, il difensore della Fiorentina Martinez Quarta ha parlato anche del suo futuro che si augura essere ancora…a tinte viola: “A Firenze ci sono stati tanti difensori forti, mi auguro di fare anch’io la mia parte nella storia della Fiorentina. So che molti argentini ci sono riusciti e sono entrati in sintonia con Firenze perché è bellissima e sa dimostrare amore. Capisco perché tanti connazionali ci hanno vissuto a lungo. Spero anch’io di fermarmi per tanto tempo. Ho radici italiane profondissime, sono cresciuto in una famiglia con una forte cultura legata a questo Paese”.

E ancora: “La Fiorentina può diventare un’altra seconda casa per me e ci spero, è un ottimo club, ho compagni unici e il presidente Commisso ha dimostrato in maniera concreta di voler fare le cose in grande, mi auguro per lui e il bene della Fiorentina che gliele lascino fare”.