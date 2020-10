Martinez Quarta visite mediche ok, adesso manca solo la firma per la Fiorentina

Sembra procedere per il meglio la trattativa tra River Plate e Fiorentina per il passaggio in viola del difensore argentino Martinez Quarta. Dopo l’accordo tra le società di far svolgere al calciatore le visite in Argentina, ecco che il medico della Selección Argentina Daniel Martinez ha dato l’ok al giocatore. Dunque step visite mediche superato presso il centro medico IMAT di Buenos Aires. Adesso non rimane altro che la firma del giocatore, attesa tra oggi o al massimo domani. Millonarios e Fiorentina ai dettagli.

