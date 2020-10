Martinez Quarta: “Voglio scrivere la mia storia alla Fiorentina. Vi dico che tipo di giocatore sono”

Nella terza e ultima parte dell’intervista rilasciata ai canali della Fiorentina, Lucas Martinez Quarta affronta altri temi: “Io più simile a Gonzalo, Passarella o Pezzella? Non mi piace fare paragoni, io sono Lucas Martinez Quarta e voglio creare il mio nome. Ognuno di loro ha scritto la sua storia, io voglio scrivere la mia. Punti di forza? Non mi piace parlare di me stesso, ovviamente tutti i giocatori devono migliorare. Penso di essere un giocatore tecnico, voglio migliorare sotto ogni punto di vista: la marcatura, il colpo di testa e la tecnica. Io troppo basso per il calcio europeo? Non do grande importanza a quello che dicono gli altri, spero di essere all’altezza per questa sfida”.

