Martinez Quarta: “Vorrei che arrivassero altri sudamericani alla Fiorentina. Commisso ci è sempre vicino, è un grande presidente”

Il difensore della Fiorentina Lucas Martinez Quarta ha rilasciato alcune dichiarazioni al TGR RAI su più tematiche legate al club viola: “Contro il Sassuolo sarà una partita difficile perché loro sono forti ma noi vogliamo i tre punti e restare in alto in classifica. Tutte le partite sono importanti e noi vogliamo andare in Europa, però ancora è presto per parlarne.

Sull’assenza in questo momento del patron Commisso: “Ci dispiace che non è qua con noi e che è dovuto tornare in America ma lui ci sta sempre vicino, lo stesso fa la dirigenza. È un grande presidente”.

E sul mercato invernale aggiunge:”Vorrei che arrivassero altri sudamericani in squadra. Voglio fare gli auguri di buon Natale a tutti i nostri tifosi”.