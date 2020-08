Martorelli: “Chi vuole Chiesa deve presentarsi e pagare”

Il noto procuratore Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Bruno: “Tutte le squadre sono migliorabili. I tempi l’anno scorso non sono stati dalla parte dei dirigenti viola. Ora ci sono le possibilità per dare una squadra più competitiva. Potenzialmente la Fiorentina ha attaccanti che in futuro hanno grande potenziale, ti manca l’attaccante che garantisce i venti gol a stagione ma è altrettanto vero che gli stessi te li possono dare se giocano continuità. Daniele Pradè sta valutando queste cose insieme a Mister Iachini e faranno il massimo”.

E su Chiesa: “Anche le contropartite diventano complicate. I giocatori della Juve giocano il doppio del mondo Fiorentina. Andrebbero a innalzare il monte ingaggi. Chiesa è uno dei più importanti in Italia? Sì. Quindi chi lo vuole deve presentarsi e pagare”