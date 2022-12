Martorelli: “Da Cabral mi aspettavo molto di più, ma a volte con gli attaccanti bisogna avere pazienza. Anche Vlahovic stava per essere ceduto in prestito”

L’agente Giocondo Martorelli, a Italia 7, ha trattato vari temi di attualità viola: “Complessivamente il 2022 per la Fiorentina è stato un anno buono. Nonostante l’inizio di questa stagione, dove forse i viola potevano fare qualcosa di più. Il club viola che è arrivato a giugno con un bilancio molto positivo, si parla di 47 milioni di euro di attivo. La vendita di Vlahovic ha fatto si che nelle casse viola entrassero molti soldi”.

Poi su Cabral ha aggiunto: “Sono stato il primo a riconoscere che la mia valutazione iniziale nei confronti dell’attaccante brasiliano, purtroppo non ha rispettato ciò che pensavo. Mi aspettavo decisamente qualcosa in più. Così come da Jovic. Il brasiliano è un investimento, e credo che si debba avere la pazienza di aspettarlo. Anche Vlahovic stava per essere ceduto in prestito”.