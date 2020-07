Martorelli: “Giampaolo e Di Francesco devono essere presi in considerazione. L’effetto Chiesa andrà ad impattare sul calciomercato, vi spiego perchè”

Il procuratore Giocondo Martorelli a TMW ha parlato così di Federico Chiesa ma non solo: “Sappiamo poi che il presidente Commisso più volte ha dichiarato che sotto i 70 milioni non cederà il ragazzo. Penso non ci sia nessuno. L’effetto Chiesa secondo me andrà ad impattare sul calciomercato: la situazione è molto complicata, anche perché la Juve ha già speso più di 40 milioni per Kulusevski, e altre squadre che possono spendere certe cifre non ne vedo. Se Conte rimane con questo modulo, non credo che Chiesa continui per tutta la vita giocando da quinto di destra. Allenatore? Ci sono profili che possono fare al caso, penso a Spalletti, che rappresenterebbe qualcosa di importante per programmare, dare un’impronta e un messaggio di voglia di ripartire. Oppure i vari Giampaolo, Di Francesco: devono essere presi in considerazione perché hanno esperienza e qualità, sono allenatori che possono rivelarsi importanti”.

