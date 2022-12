Martorelli: “Jovic e Cabral potevano dare di più, difficile non pensarlo. La Fiorentina avrebbe bisogno di novità in più reparti”

L’agente FIFA Giocondo Martorelli ha parlato a Radio Toscana per commentare il calciomercato invernale (che comincerà tra una settimana circa), anche a tema Fiorentina: “Se ci fosse l’occasione, piuttosto che un esterno, proverei ad aggiungere alla rosa viola una punta centrale. Non credo che esista un addetto ai lavori che non pensi che Jovic e Cabral potevano dare qualcosa in più. Rimane un punto interrogativo grande, ovvero il fatto che è proprio il mercato di gennaio, dove non è mai facile fare affari”.

E aggiunge: “In generale, con tutta onestà, credo che la Fiorentina abbia bisogno di nuovi investimenti in più reparti, che non sono messi benissimo. Dovrà esserci un equilibrio tra la difficoltà nel muoversi nel mercato invernale e le proprie necessità”.