Martorelli: “La Fiorentina è interessante, ma senza i calciatori aumenta la mediocrità. Cabral e Jovic…”

L’esperto di mercato Giocondo Martorelli è intervenuto a Radio Toscana, per : “Dove farei un acquisto? Domanda da un milione di euro. Avevo già evidenziato un problema noto in questi mesi, ovvero il reparto offensivo. Vlahovic aveva risolto molte situazioni complicate, ma evidentemente non ci sono stati sostituti all’altezza. Ci si aspettava di più da Cabral, ma soprattutto da Jovic. La società dovrà fare valutazioni molto importanti, ma a gennaio non è mai facile”.

E aggiunge: “Oggi è impossibile pensare che una squadra non sia competitiva nei suoi diciotto elementi. Ai ventiquattro ci arrivi anche con giovani e terze linee, ma non puoi considerare riserve le prime alternative. Nell’ultima mezz’ora, le partite hanno tutt’altro aspetto e puoi cambiare in corso. La Fiorentina è una buona squadra, a Milano avrebbe meritato molto di più, ma gli mancano i calciatori. Quando succede ciò, si abbassa la qualità e aumenta la mediocrità“.