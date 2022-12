Martorelli: “La Fiorentina farà una valutazione della rosa a fine stagione, a gennaio non mi aspetto grandi investimenti. Per Amrabat rimanderei il discorso a giugno per due motivi”

Giocondo Martorelli, procuratore e agente FIFA, ha commentato a Italia 7 il 2022 della Fiorentina con un occhio all’imminente finestra di calciomercato: “Complessivamente è stato un 2022 positivo per la Fiorentina. È ritornata in Europa, si è attestata alle spalle delle big e ha realizzato un ottimo profitto con la cessione di Vlahovic. Dovrà certamente continuare a lavorare per crescere e migliorare. Su Cabral dico che ha tutto per fare bene e mi aspettavo di più. Non ritengo che la Fiorentina voglia investire pesantemente già a gennaio, suppongo che si attenderà il termine della stagione per fare una valutazione più ampia”.

E sul centrocampista viola Sofyan Amrabat, sul quale sono puntati i riflettori di mercato dopo il grande Mondiale disputato con il Marocco, afferma: “Ha dimostrato di essere un giocatore importante, ci saranno richieste fin da adesso, ma non lo cederei ora. Per raggiungere gli obiettivi servono giocatori bravi, se li cedi diventa complicato. E poi aspettare giugno significherebbe far crescere il valore del cartellino e avere più tempo per pianificare la sostituzione”.