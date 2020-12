Martorelli: “Nella Fiorentina in molti non hanno mantenuto le attese. Vietato sbagliare con il Genoa”

Questo pomeriggio il noto procuratore sportivo Giocondo Martorelli, durante un collegamento a Radio Bruno, ha voluto esprimere il suo parere sull’attuale situazione della Fiorentina, soffermandosi anche su quella di Patrick Cutrone. Queste le sue parole: “Devo dire che Cutrone nonostante tutti i discorsi legati al suo contratto ha comunque avuto le sue opportunità per mettersi in mostra, ovviamente anche lui come altri della rosa della Fiorentina non è riuscito a mantenere le attese. Seguo sempre da vicino la Fiorentina, simpatizzo per questa piazza, e concordo con quanto detto da Pradè in settimana. La squadra allestita dalla dirigenza viola è molto buona ma almeno fino ad adesso non ha messo in campo le reali potenzialità che possiede, che ha realmente nelle corde. Sono convinto che con la nuova formula contrattuale Cesare Prandelli sarà più libero di utilizzarlo come vuole. Le difficoltà in fase offensiva sono sotto gli occhi di tutti. Purtroppo questo sport per determinati ruoli è veramente difficile: serve sempre una buona dose di prontezza e di esperienza. Attualmente la Fiorentina in rosa non possiede un parco attaccanti in grado di determinare un numero minimo di reti. Ai viola manca un Milik di turno, nella prossima sessione di mercato occorrerà intervenire in quel settore del campo per colmare il gap con le altre squadre. Lunedì con in Genoa è una partita da non fallire assolutamente, in caso di sconfitta subentrerebbero anche ulteriori problemi a livello psicologico. Serve una grande prestazione”.

