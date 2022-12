Martorelli: “Rinnovo Amrabat? Penso rimanga a Firenze a prescindere. Il problema principale della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti…”

L’agente FIFA Giocondo Martorelli, a Toscana Tv, ha parlato del mercato che verrà: “La Fiorentina non ha la necessità di mettere sul mercato calciatori di livello. I viola hanno un bilancio sano ed è una società che vuole continuare a far bene. Amrabat? Dopo le tante attenzioni che il mediano marocchino sta avendo, i suoi rappresentanti faranno degli incontri con la società per trovare l’accordo per il rinnovo. Io credo che lui rimanga a Firenze a prescindere. Poi sicuramente, faranno di tutto per trovare un’intesa sul prolungamento.

Poi ha concluso: “Il problema principale della Fiorentina è sotto gli occhi di tutti: capire come reagiranno Jovic e Cabral”.