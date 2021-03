Masini: “Bisogna dare tempo ai mister. Non ci saremmo mai aspettati di lottare per la salvezza. Nella Fiorentina non si capiscono…”

Il noto cantante, tifoso della Fiorentina, Marco Masini è intervenuto a Radio Bruno parlando della squadra viola: “Nella Fiorentina non si capiscono tante cose, in certi momenti è difficile sostituire i giocatori mentre la settimana successiva andrebbero venduti tutti. Il tifoso non può dare una risposta alla situazione perchè vede le cose da fuori”.

E ancora sulla situazione: “Non ci saremmo mai aspettati di lottare per la salvezza, io continuo a dire che a livello tecnico non si potrà mai pensare di navigare in zone tranquille se non si costruisce una squadra sulle richieste degli allenatori. Dobbiamo dare tempo ai mister”