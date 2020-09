Masini: “Commisso ragiona da azienda e non può stare dietro ai monumenti. Nuovo stadio in tempi brevi”

Il cantautore e tifoso della Fiorentina Marco Masini è intervenuto a Radio Sportiva per parlare delle ultime vicende avvenute in casa viola. Queste le sue dichiarazioni: “Commisso è sicuramente uno determinato e questa sua caratteristica ci porterà a vedere il primo mattone del nuovo stadio in tempi brevi. Lui ha bisogno di crescere con un progetto chiaro e pensa da azienda, non può stare dietro ai monumenti. Amrabat grande acquisto, sarà importante non limitarlo in campo. Su Chiesa credo che serva una decisione coordinata tra lui e la proprietà. Poi se non arrivano offerte è ovvio che rimarrà alla Fiorentina”.

