Masini: “Voto basso per Commisso, se metti un direttore di cui ti fidi, devi lasciarlo decidere…”

Il cantante e tifoso viola Marco Masini è intervenuto così a Radio Bruno non risparmiando anche alcune critiche: “A Commisso do purtroppo un voto basso, perché ci aspettavamo tutti di più e dico che se metto come direttore musicale una persona fidata, devo lasciar decidere a lui: lo sbaglio grandissimo non è stato confermare Montella all’inizio ma non seguire, successivamente, la direzione del direttore sportivo. Se ha scelto un allenatore, allora quello deve essere, anche perché se poi fai degli acquisti in previsione di un certo tecnico ma poi lo cambi, cambiano anche le prospettive”.