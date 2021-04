Maspero: “La Fiorentina deve acquisire organizzazione societaria. Altrimenti succede ciò che è successo con Callejon…”

L’ex centrocampista della Fiorentina, Riccardo Maspero, ha parlato a TMW dei temi più attuali in casa viola: “La Fiorentina a Genova ha fatto un bel pareggio, importante dopo il cambio di allenatore per trovare serenità e tranquillità. Non deve abbassare la guardia però i punti che una squadra ha adesso pesano e basta poco per chiudere il discorso salvezza definitivamente, ma, al tempo stesso, bisogna stare attenti a non fare qualche passo falso di troppo. Tecnico del futuro viola? A me piace Sarri che gioca un calcio propositivo, a Firenze hanno bisogno di qualcuno che giochi un calcio spumeggiante e soffochi la squadra avversaria nella loro metà campo. Quello che più è importante è avere un’organizzazione societaria dal presidente al direttore per programmare il mercato, altrimenti succede confusione se non arrivano giocatori idonei al tipo di gioco dell’allenatore come la storia di Callejon quest’anno e lo stesso Ribery, difficili da collocare in determinate situazioni tattiche”.