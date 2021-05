Mastella continua la sua battaglia: “Mazzoleni ti aspetto in tribunale! Pronto ad approfondire i tuoi errori”

Dopo la lunga polemica a seguito di Benevento-Cagliari, e la querela ricevuta dal fratello del varista Mazzoleni, il sindaco di Benevento Clemente Mastella, tramite un comunicato ad Ansa, ha voluto ribadire la sua posizione minacciando una querela per danno di immagine alla città campana. Queste le sue parole:

“Leggo – dice oggi il primo cittadino di Benevento – di una querela contro di me da parte del fratello del ‘varista’ Mazzoleni, a seguito della partita Benevento-Cagliari. Ci vedremo volentieri in Tribunale. Per quanto mi riguarda, ho dato mandato ai miei legali di valutare di querelare per danno di immagine ed economico alla città quanto procurato in negativo dalla decisione assunta da Mazzoleni e da Doveri“. “Che rispondessero lui e gli altri – continua Mastella – di una designazione sospetta ed inopportuna e di due decisioni illegittime perché palesemente contrarie al regolamento. Del resto, lo stesso fratello è stato prudenzialmente sospeso de facto dal VAR. Sono due giornate che non viene designato. E a pensarci bene gli errori del Var nella partita sono stati tre. E tutti decisivi. Ignorati. Ergo, se il sig. Mazzoleni vuole approfondire, ben venga”.