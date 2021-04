Materazzi: “Gattuso fa giocare il calcio migliore di tutto il campionato”

L’ex difensore dell’Inter e della Nazionale Marco Materazzi ha parlato a Il Mattino di Gennaro Gattuso, allenatore accostato alla Fiorentina per la prossima stagione: “Nonostante tutti i problemi che ha avuto in questi due anni ha rilanciato la squadra in un momento difficilissimo. Il Napoli è la squadra che gioca il calcio migliore di tutto il campionato. Gioca con personalità e fa dimenticare le assenze che ci sono state quest’anno. I due attaccanti sono mancati quasi sempre, per non parlare di Koulibaly che quest’anno è stato più fuori che in campo”.