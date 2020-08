Materazzi risponde ironico a Domenech: “Perchè nel 2006 sostituisti Ribery in finale? Tifavi per noi?”

Con un commento ironico e piccato il campione del Mondo nel 2006 Marco Materazzi ha risposto all’ex allenatore della Francia Domenech che era alla guida dei transalpini proprio in quel mondiale e che qualche giorno fa aveva fatto un commento non proprio elogiativo sui cambi di Gasperini in PSG-Atalanta (LEGGI QUI). L’ex difensore dell’Inter ha tirato in ballo anche il giocatore della Fiorentina Ribery, che durante la finale contro l’Italia fu sostituito da Domenech, scrivendo: “Spiegaci perchè quella sera hai sostituito Vieira, Ribery e Henry quella sera. Tifavi per noi?”

