Matos: “Fiorentina e Udinese non rischiano la retrocessione. Montella mi ha insegnato tanto, gli auguro solo il meglio”

Il doppio ex Ryder Matos, attaccante attualmente in forza al Lucerna in Svizzera, a La Nazione ha parlato della sfida in programma domani tra viola e bianconeri: “Fiorentina e Udinese? Due rose forti, non corrono rischi concreti nella lotta per non retrocedere. I viola sono una compagine che può crescere, soprattutto con Chiesa e Ribery. Montella? Mi ha insegnato tanto a partire dal 2013, gli auguro solo il meglio”.