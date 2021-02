Matsuev: “Le critiche a Kokorin? C’è anche chi ha scritto che Beethoven era privo di talento”

Grande artista (pianista) e tifoso dello Spartak Mosca, Denis Matsuev difende il nuovo attaccante della Fiorentina, Aleksandr Kokorin: “È troppo presto per parlare del trasferimento come fallimentare. È appena arrivato in Italia, quindi è troppo presto per giudicare. Auguriamo a Kokorin di entrare a far parte attiva della squadra, anche se comprendiamo che non è facile. Il campionato italiano è molto difficile e Alexandr dovrà lottare non solo per un guadagnarsi il posto”.

Poi ha aggiunto: “Le critiche a Kokorin? Non sai mai quello che si può scrivere. C’è anche chi ha scritto di Beethoven che era privo di talento”.