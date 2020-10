Matteini: “Amrabat a Verona un gigante, alla Fiorentina un nano al momento. Iachini non verrà esonerato qualsiasi cosa succeda nelle prossime partite…”

Il giornalista ed editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini ha parlato così a Radio Bruno: “Da un lato Iachini ha ragione quando dice che il suo 3-5-2 non è uno schema rigido, infatti lo scorso anno abbiamo visto spesso un 5-3-2 che andava benissimo per l’obiettivo salvezza. Sul discorso che si possa intravedere uno schema fluido più offensivo, io ho visto poco su questo fronte. Ho visto molto episodi singoli, con Ribery che costruisce per gli altri. Quanti passaggi ci sono stati di Kouame per Vlahovic quando hanno giocato insieme? Credo zero. Amrabat? Mi lascia perplesso, non so se giocasse a uomo a Verona io sinceramente lo vedevo un po’ ovunque. Quando giocava a Verona vedevo un gigante adesso vedo un nano. Iachini? Non verrà esonerato qualsiasi cosa succeda nelle prossime tre o quattro partite”.

