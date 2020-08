Matteini: “Dopo aver visto arrivare Gomez e Ribery ci sono speranze anche per Higuain. Lo prenderei anche con la pancetta e su Borja Valero…”

Il giornalista ed editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini a Radio Bruno Toscana ha parlato così del mercato viola: “Se dovesse tornare Borja Valero, lo spagnolo non può certo pensare di tornare e fare il titolare a Firenze. Per quanto riguarda Higuain, mi sembra una trattativa molto difficile ma dopo aver visto arrivare Mario Gomez e Ribery, una speranza ce l’ho. Ha 32 anni e non è ancora a fine carriera, lo prenderei anche con la pancetta”.

