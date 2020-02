Matteini: “Iachini deve valutare bene gli elementi singoli ma non solo. Nel pareggio con il Milan sicuramente più demeriti rossoneri che meriti viola”

Il giornalista e editorialista di Fiorentinanews.com Francesco Matteini è intervenuto a Contro Calcio Radio Web per parlare delle vicende viola: “La cura Iachini per adesso funziona. Al tecnico si è chiesto di fare punti e raggiungere la quota salvezza. Per quest’anno la Fiorentina non può avere obiettivi di classifica. La cosa utile da fare è raggiungere i 40 punti e poi valutare alcuni calciatori. Ad esempio anche Sottil; capire se il giovane esterno è un calciatore da Fiorentina. C’è da valutare alcuni elementi singoli, ma anche lo schema con cui la Fiorentina scenderà in campo. Anche perché quando rientrerà Ribery cosa succederà? La Fiorentina dovrà trovare un nuovo assetto. Il pareggio con il Milan? Sicuramente più demeriti rossoneri che meriti viola”.