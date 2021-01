Matteini: “Il ricorso al Tar non blocca assolutamente nulla, il Comune darà i permessi alla Fiorentina e partiranno i lavori”

“Il ricorso al Tar non preclude in alcun modo la partenza dei lavori per il Centro Sportivo della Fiorentina“, chiaro e limpido il concetto affermato da Francesco Matteini a Radio Bruno, relativamente al ricorso di un privato che sta tentando di mettersi di mezzo al progetto del Viola Park, ormai ad un passo dal via libera definitivo.

“Nelle prossime settimane il Comune rilascerà alla Fiorentina i permessi a costruire e niente lo ostacolerà. Oltretutto, il ricorso va a contestare la procedura di concessione della variante urbanistica che ha rispettato tutti gli step di legge e non è mai stata messa nel mirino neanche dall’opposizione in Comune. Per questo non dovrebbero esserci problemi”.