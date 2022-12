Matteini: “La coperta è corta dietro: Ranieri non può bastare. Cabral? Ha la nuvola di Fantozzi sopra la testa”

Francesco Matteini ha commentato a Radio Bruno la situazione attuale in casa Fiorentina:

“In difesa la Fiorentina non è messa male, ma numericamente siamo corti. Avere solo Milenkovic, Igor e Quarta come calciatori esperti dà una mano, ma secondo me andrebbe aggiunto un altro giocatore con un minimo di esperienza. Ranieri non è all’altezza per raggiungere obiettivi più ambiziosi”.

E ancora: “Al contrario, va sicuramente sistemato l’attacco. Manca un vero numero 9, nonostante la presenza di Cabral e Jovic, che non hanno avuto un grande impatto. Cabral, soprattutto, sembra avere la nuvola di Fantozzi quando si trova di fronte alla porta. Anche contro il portiere dell’Always Ready si è fatto respingere due volte davanti alla porta”.