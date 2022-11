“La privacy sugli infortuni è controproducente: con Sottil si è rischiato un altro caso-Gonzalez”

Il giornalista Francesco Matteini ha parlato a Radio Bruno della situazione attuale legata alla rosa della Fiorentina, che sarà priva per un bel po’ di tempo di Riccardo Sottil:

“La privacy sui calciatori è particolare perché sono personaggi pubblici quindi non capisco perché la Fiorentina non abbia comunicato prima l’infortunio di Sottil. Così i tifosi si chiedono il perché dell’assenza e diventano tutti dei casi come con Gonzalez. In queste situazioni la privacy diventa controproducente”.

E poi sull’attacco di Italiano: “Abbiamo perso presto le ali e non ce le avremo nemmeno al rientro. Occorre un intervento sul mercato a questo punto, minimo due esterni e anche qualcosa in più. Ancora non ho capito se Jovic e Cabral vanno bene per il gioco dell’allenatore: probabilmente no, visti i risultati”.