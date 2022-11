Matteini: “Non sono ottimista su Jovic, a tratti sembra un ex giocatore. Barone ha detto che Fiorentina vuole crescere, per farlo servono giocatori migliori”

A Radio Toscana il giornalista e collaboratore di Fiorentinanews.com Francesco Matteini ha effettuato una panoramica su varie questioni di casa viola: “Il fatto che Gonzalez e Barone abbiano cenato e si siano fatti fotografare sorridenti e felici aiuta a stemperare un clima che si era fatto velenoso. La Fiorentina ha bisogno di Gonzalez. Non sono ottimista su Jovic, conservo delle perplessità. Il serbo per atteggiamento e impressioni che desta sembra a tratti un ‘ex giocatore’. Gonzalez per le caratteristiche che ha è un elemento di spicco in una squadra di livello medio. Quando sta bene l’argentino può cambiare l’inerzia della partita. La sua situazione rimane un po’ misteriosa. Si era allenato nelle ultime settimane e non credo sia partito infortunato. C’è anche la sfortuna di mezzo ed è plausibile che si sia infortunato in Qatar con l’Argentina”.

Prosegue Matteini: “Mercato? Non mi preoccupo di nessuna partenza di giocatori della Fiorentina. Di campioni non ce ne sono, non vedo Batistuta, Antognoni, Baggio. L’importante è comprare calciatori migliori quando se ne cede qualcuno. L’obiettivo dichiarato da Barone è quello di fare meglio dell’anno scorso e per farlo serve muoversi di conseguenza sui giocatori migliorando la squadra. Si gioca a calcio e serve che gli 11 migliorino progressivamente”.