Matteini: “Per questa squadra, Torreira era imprescindibile: Amrabat non sa fare la costruzione. E Jovic quanto ancora va aspettato?”

Il giornalista e da tempo collaboratore di FiorentinaNews.com, Francesco Matteini, è intervenuto a Radio Bruno per commentare lo stato attuale dei giocatori della Fiorentina:

“Non voglio sapere perché Torreira non è stato riscattato, se c’erano problemi economici oppure stava antipatico o era troppo basso. Non lo so, quello che vedo però è che era un giocatore fondamentale per il gioco di Italiano. Amrabat non la sa fare la costruzione in verticale e Mandragora è ben al di sotto delle sue già non altissime qualità”.

Poi su Jovic: “Ora come ora sembra un ex giocatore, quasi ai livelli di un grande campione del passato che si ricorda come si fanno i gesti tecnici, ma non ha più la condizione di un tempo. Quanto ancora dobbiamo aspettarlo? Così si rischia di pregiudicare una stagione”.