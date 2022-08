Matteini: “Playoff di Conference assoluta priorità per la Fiorentina. Torreira nettamente superiore a Mandragora, manca il sostituto di Castrovilli”

Giornalista e da tempo anche collaboratore stretto di Fiorentinanews.com, Francesco Matteini a Radio Bruno ha parlato dello stato attuale della Fiorentina e di come la squadra viola arriva agli imminenti impegni: “La priorità è sicuramente la partita di Conference. Nessun dubbio, al di là del rispetto doveroso alla Cremonese, non c’è confronto come paragone. Sbagliare partite sulla carta abbastanza agevoli come Cremonese ed Empoli anche sarebbe doloroso. Sbagliare però le partite del playoff vorrebbe dire aver già buttato via metà stagione senza averla ancora cominciata. Serve iniziare il viaggio europeo nel migliore dei modi. Un occhio di riguardo nelle scelte di Italiano io lo terrei per la Conference, poi in subordine farei la formazione per il campionato”.

Matteini prosegue: “In mezzo al campo l’unico certo di una maglia è Bonaventura. Ci manca un rincalzo del livello di Torreira, l’uruguaiano è nettamente superiore a Mandragora. Non penso che in prospettiva ci sarà un ballottaggio tra Dodo e Venuti. Davanti intrigante la concorrenza, spero lo sia per il rendimento dei calciatori e non che si debbano avere dubbi a causa dello zoppicare di entrambi. La Fiorentina ha tappato nei primi giorni gli addii dei partenti, però si è fermata e questo mi ha preoccupato. Se guardiamo la rosa di partenza dell’anno scorso ci sono dei dubbi mettendo a confronto chi c’era e chi c’è invece ora. Complessivamente non si può dire che la Fiorentina sia più forte, manca anche la sostituzione di Castrovilli, a meno che non si consideri Zurkowski. Barak potrebbe portare gol e dare qualità”.

Il giornalista ha concluso: “Forse si può dire che la squadra viola non è più debole, serve però guardare cosa hanno fatto le altre per parlare di obiettivi. Juve e Roma più forti, Napoli più debole. Oggi ci sono sicuramente 4 squadre più forti della Fiorentina. La Viola non arriva in modo scintillante ai prossimi impegni, né dal punto di vista fisico né di quello del gioco. La squadra ha sembrato avere i difetti di fine stagione senza evidenziarne i pregi, ma i carichi di lavoro hanno influito e tutto sarà stato calcolato. Italiano ha un anno in più di lavoro ed i giocatori anche. Bisogna confidare in questo”.