Matteo Berrettini non si ferma più: arriva un’altra vittoria ed è ancora finale al Queen’s per il tifoso viola!

Dopo la vittoria a Stoccarda al rientro dall’operazione alla mano ed uno stop di più di 2 mesi, Matteo Berrettini vola in finale all’ATP di Londra, nella splendida cornice (a tinte viola) del Queen’s. Il giocatore romano, tifoso della Fiorentina, vince 6-4/6-3 sull’olandese Van De Zandschulp. Il 26enne capitolino si prendendo con pieno merito l’ultimo atto del torneo, del quale è campione in carica, grazie ad una prova splendida.

Ottava vittoria di fila su erba per Berrettini, che sta maturando un record eccezionale sulla superficie, quella in cui si esprime meglio senza dubbio. E’ 18 su 19 il tennista viola su questi campi, un impressionante ruolino di marcia. Soltanto Goffin, Djokovic e Federer lo hanno battuto su erba. In finale il numero 2 d’Italia attende uno tra il croato Cilic ed il serbo Krajinovic, per giocarsi quello che sarebbe il settimo titolo in carriera.