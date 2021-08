Matthaus: “Ribery? Chiunque abbia giocato 29 partite in Italia in una stagione può essere ancora utile al Bayern, lo metterei sotto contratto”. Ma Kahn lo gela

Dopo aver terminato la propria avventura alla Fiorentina, Franck Ribery può davvero tornare a vestire la maglia del Bayern di Monaco?

Chi è favorevole a questa ipotesi e la caldeggia, è l’ex Bayern e Inter, Lothar Matthaus, il quale ha detto: “Se il club non riesce a trovare un ala che possa piacere, considererei seriamente di mettere sotto contratto per un anno Ribery“.

E ancora: “Non c’è bisogno di dire che non sarebbe in grado di giocare due partite intere a settimana, ma Franck è ancora in forma e sarebbe un un fattore molto positivo all’interno dello spogliatoio. Chiunque abbia giocato 29 partite in Italia (il riferimento è alla sua ultima stagione alla Fiorentina ndr) può ancora fare bella figura in Bundesliga”.

Ma a smorzare gli entusiasmi ci ha pensato l’amministratore delegato del Bayern, Oliver Kahn, il quale ha dichiarato seccamente: “Non stiamo pensando a mettere sotto contratto Ribery“.