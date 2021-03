Mattinata di chiarimenti in casa Fiorentina: confronto tra dirigenti, tecnico e squadra

In casa Fiorentina è la giornata dei chiarimenti dopo la disastrosa sconfitta della Dacia Arena contro l’Udinese. Al centro sportivo Davide Astori, come riportato da Radio Bruno Toscana, umore pessimo e tante facce arrabbiate. Prima di scendere in campo per l’allenamento, dirigenza, allenatore e giocatori hanno avuto un nuovo confronto per cercare di capire le cause del ko di ieri.

Sono state ribadite le parole usate nel post partita di ieri dal direttore sportivo Pradè, che ha tirato direttamente in causa i giocatori. Per quanto riguarda la sfida di mercoledì contro la Roma, mancheranno ancora Bonaventura e Kouame mentre Amrabat dovrebbe tornare dal 1′. Non dovrebbe cambiare di molto la formazione rispetto alla Fiorentina di Udine: possibile il ritorno in campo di Venuti.