Mattinata di tamponi al Centro Sportivo. C’è anche lo staff di Iachini

Mattinata dedicata ai tamponi per i giocatori della Fiorentina. Dopo la positività riscontrata a Josè Callejon (e anche quella del direttore generale, Joe Barone), più che mai è necessario fare uno screening dell’intera rosa. Nel momento in cui scriviamo possiamo dire che Giuseppe Iachini ancora non si è visto, ma alcuni membri del suo staff sì. Ovviamente c’è la curiosità e la voglia di sapere quali saranno le decisioni della società in merito alla permanenza dell’attuale allenatore gigliato.

