Mattioli: “In estate porteremo alla SPAL giovani calciatori di Fiorentina, Atalanta e Sassuolo”

Il presidente della SPAL Walter Mattioli ha parlato oggi in conferenza stampa. Tra i temi trattati, oltre al futuro del club, spazio anche per il calciomercato, sul quale ha promesso una collaborazione con diverse società italiane tra cui anche la Fiorentina (già iniziata con il prestito di Luca Ranieri nella scorsa stagione). Queste le sue parole riportate da itasportpress.it: “Tutti mi chiedono notizie sul futuro del club, ma parlare di investitori a giugno crea solo tensione. Noi abbiamo continuato a lavorare senza sosta, poi se arriva una nuova proprietà metterà in campo uomini diversi e mi farò da parte. Presenteremo lo staff domani e poi l’allenatore nuovo la prossima settimana. Cederemo i calciatori che hanno concluso un ciclo e porteremo a Ferrara giocatori nuovi giovani che arriveranno dall’Atalanta, Fiorentina e Sassuolo“.