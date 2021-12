Mauro: “Scamacca? E’ anche meglio di Vlahovic. Il serbo ha sempre bisogno della squadra”

La Fiorentina da tempo vede in Gianluca Scamacca come un possibile ‘erede’ di Dusan Vlahovic. Adesso anche la Juventus sembra essere entrata a far parte di quelle squadre che vorrebbero accaparrarselo.

Nel frattempo l’ex centrocampista, Massimo Mauro, su La Gazzetta dello Sport spiega su di lui: “A me piace tantissimo. È un attaccante moderno, grosso ma veloce di gamba e di pensiero”.

E poi si lascia andare ad una frase ad effetto: “A me piace anche più di Vlahovic. Mi dà l’idea che in futuro sarà in grado di costruirsi un tiro da solo, magari con un dribbling, mentre Vlahovic avrà sempre bisogno della squadra”.