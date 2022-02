Mauro: “Vlahovic ha trasportato tutto quello che aveva a Firenze alla Juve, non ha sofferto il cambio, è uno speciale”

In ambito Juve hanno scoperto Dusan Vlahovic e anche in vista della gara con la Fiorentina di Coppa Italia, l’ex Massimo Mauro ne ha parlato così a La Gazzetta dello Sport:

“Mi ha stupito perché ha trasportato esattamente tutto quello che aveva a Firenze alla Juventus: non ha sofferto per nulla il cambio, di città, di squadra, di compagni, di filosofia. Puoi giocare in contropiede o tutti nella metà campo avversaria, questo fa gol comunque. Da queste prime gare con la Juve è speciale”.