Maxi Olivera: “Alla Fiorentina bene solo il primo anno. Il mio sogno è tornare al Penarol e vincere ancora”

Maxi Olivera ha terminato la sua esperienza in prestito a Juarez in Messico e quindi tornerà a disposizione della Fiorentina fino a quando non verrà trovata una nuova sistemazione per lui.

L’esterno sinistro ha detto a La Diaria: “Il primo anno a Firenze è andata molto bene, ho giocato alcune partite. Otto giorni dopo l’arrivo ero già titolare. Ma l’anno successivo c’è stato un cambio di allenatore e lì ho iniziato a giocare meno. Devo aver giocato al massimo otto partite. Non sono stato in campo per sei mesi e ho deciso di andarmene. Poi è arrivata la chiamata dell’Olimpia di Asuncion in Paraguay…Terminata l’esperienza sono tornato alla Fiorentina per fare la preparazione. Le prime quattro partite sono andato in panchina, fino a quando si è presentata la possibilità di andare in Messico, a Ciudad Juárez“.

Su un possibile ritorno al Penarol, Maxi ha detto: “Ogni volta che finisco un prestito, viene sempre fuori la voce del Peñarol. Non ho avuto contatti con nessuno, ma ogni anno capita. So che a un certo punto succederà che possa ritornare perché amo il club così tanto. E se non succederà, ho già realizzato il mio sogno di diventare campione con questa squadra, anche sogno di farlo nuovamente”.