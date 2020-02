Maxi Olivera: “C’è voluto un po’ di tempo per il mio trasferimento ma sono contento di essere al Juárez. Nei minuti che ho giocato recentemente…”

Il terzino di proprietà della Fiorentina Maxi Olivera, arrivato da poco in prestito in Messico al Juárez, si presenta così in conferenza stampa al suo nuovo club: “Sto bene, nei minuti che ho giocato ultimamente, anche se non sono stati molti, mi sono sentito molto bene. Con il gruppo mi sono trovato subito bene, già conoscevo molti compagni. Era da tanto che si parlava di un mio trasferimento qui, anche se c’era un po’ di incertezza e ci è voluto un po’ di tempo. Al di là del clima freddo, come anche in Italia, non ho trovato particolari problemi ad ambientarmi. Mi stavo allenando, non ho potuto farlo con il gruppo perché ancora mancavano dei documenti, ma già mi sono messo a disposizione dell’allenatore”.