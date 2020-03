Maxischermo pronto ma non si può installare e anche sui seggiolini l’ultima parola non spetta alla Fiorentina. Il Franchi e il paradosso Soprintendenza

La situazione del Franchi sta diventando sempre più paradossale. Va bene che stiamo parlando di un bene tutelato ma in certi casi le esagerazioni sono evidenti. Il Corriere Fiorentino scrive che dopo un anno la Fiorentina non è ancora riuscita ad installare un nuovo maxischermo, già pronto, per la mancanza del via libera. Anche il colore dei seggiolini e la tonalità di viola degli stessi deve essere approvata prima dalla Soprintendenza. Roba da burocrazia elefantiaca.