Mayoral, il Real Madrid può trasformarsi in un alleato viola. Ma i tempi non saranno brevi…

Il Corriere dello Sport-Stadio, si concentra sul mercato della Fiorentina. Se sulla corsia esterna si aspetta soltanto di limare i dettagli per il trasferimento dal Lilla di Jonathan Ikone, francese con origini congolesi che, salvo sorprese, dovrebbe essere il primo rinforzo per Vincenzo Italiano, non si smette di seguire, come detto, il mercato degli attaccanti.

E, in questo senso, ci sono alcuni giocatori da monitorare con particolare attenzione: Borja Mayoral, attualmente alla Roma, è in cima alla lista dei desideri ma qui non mancano le difficoltà visto che Mourinho non vuole mollare la presa sull’attaccante adesso rilanciato in giallorosso. Il Real potrebbe diventare alleato dei viola, ma servirà tempo.