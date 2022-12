Mazzantini: “Insieme ad Angeloni abbiamo creato un progetto ambizioso con le Affiliate alla Fiorentina. Vi racconto di cosa si tratta”

Il responsabile tecnico delle squadre U9-15 della Fiorentina, Mirko Mazzantini, è stato intervistato dalla società viola per parlare del progetto per il futuro dei giovani calciatori:

“La nostra visione è di mettere il singolo al centro: creare un giocatore step by step. Con Angeloni, nel 2020 in pieno lockdown, abbiamo creato un progetto del tutto nuovo, con tanto di laboratori di ricerca e sviluppo, studi approfonditi non statici ma aggiornati con il tempo”.

E ancora: “Abbiamo staff molto numerosi e possiamo vantare uno dei migliori rapporti in Italia fra bambini e personale specializzato. Facciamo anche formazione interna ma anche esperienze internazionali, come a Valencia e Friburgo. Inoltre, alcuni possono fare viaggi studio, come l’anno scorso in Inghilterra per vedere dal vivo le altre academy fuori dai nostri confini“.

Infine: “Per dieci anni ho fatto l’allenatore delle squadre Under 14 15, poi Angeloni mi offrì il ruolo di responsabile tecnico e ora sono impegnato con le società affiliate alla Fiorentina. Abbiamo due progetti che ci stanno a cuore: ‘Affiliate’ e ‘Camp‘, dove i bambini possono lavorare a stretto contatto con i nostri esperti. L’anno scorso abbiamo avuto circa 300 ragazzi sparsi in tutta Italia“.